Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye Milli Ordusu) Onlara 'terörist' diyorlar; kim, ABD. Ya bunlar bu toprakların sahipleri, topraklarını savunuyorlar. Bunlara nasıl terörist dersiniz?' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye Milli Ordusu) Onlara 'terörist' diyorlar; kim, ABD. Ya bunlar bu toprakların sahipleri, topraklarını savunuyorlar. Bunlara nasıl terörist dersiniz?" - TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
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