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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye halkı, DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye halkı, DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye halkı, DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
(5)"1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı."Erdoğan: "İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik, 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye halkı, DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir, buna da bilelim."Erdoğan: "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta."Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun, tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik."

Avro İsaf Lyon Dolar Milyar Dolar 

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