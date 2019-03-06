Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de binlerce insanı katleden bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor' - MALATYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de binlerce insanı katleden bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor" - MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabıMALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10 - 12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?"
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