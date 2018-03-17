Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sur'da oynanan oyunu sadece devletimiz, güvenlik güçlerimiz değil, milletimiz de gördü' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sur'da oynanan oyunu sadece devletimiz, güvenlik güçlerimiz değil, milletimiz de gördü" - DİYARBAKIR - Sur'da yenilenen 3000 adet iş yerinin açılışı ve 1500 adet geleneksel Diyarbakır evinin temel atma töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sur'da yenilenen 3000 adet iş yerinin açılışı ve 1500 adet geleneksel Diyarbakır evinin temel atma töreninde konuştu. - 1 -