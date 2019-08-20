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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet’te vatandaşlar buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet’te vatandaşlar buluştu

FOTOĞRAFLARDAN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Cenaze Trafik Kazası 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet’teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun’un cenaze törenine katıldıktan sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.
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