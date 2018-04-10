Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şuan itibariyle ararlarsa görüşmemek için hiçbir sebep yok, gelişmelere göre gerekirse bende ararım' Haberi
Erdoğan'ın soruları cevaplaması
( ANKARA -HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan:(Trump ile görüşme) "Şuan itibariyle ararlarsa görüşmemek için hiçbir sebep yok, gelişmelere göre gerekirse bende ararım"- (Lavrov'un açıklaması)"Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Afrin'i Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Bunun zamanı bize aittir, biz belirleriz. Lavrov değil" ANKARA