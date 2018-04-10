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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şuan itibariyle ararlarsa görüşmemek için hiçbir sebep yok, gelişmelere göre gerekirse bende ararım' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şuan itibariyle ararlarsa görüşmemek için hiçbir sebep yok, gelişmelere göre gerekirse bende ararım' Haberi

Erdoğan'ın soruları cevaplaması

( ANKARA -HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan:(Trump ile görüşme) "Şuan itibariyle ararlarsa görüşmemek için hiçbir sebep yok, gelişmelere göre gerekirse bende ararım"- (Lavrov'un açıklaması)"Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Afrin'i Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Bunun zamanı bize aittir, biz belirleriz. Lavrov değil" ANKARA

Avro 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruları cevapladı.
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