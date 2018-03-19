Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibariyle 3622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 3622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Hakim ve savcı adaylarından detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3622 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.