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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son seçimlerde 26 milyon vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi meşru görmediğine göre demek ki bu zatın aklında başka bir demokrasi tarifi var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son seçimlerde 26 milyon vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi meşru görmediğine göre demek ki bu zatın aklında başka bir demokrasi tarifi var'

Erdoğan'ın konuşması

Ayetler Kırköy Toplantı Cumhurbaşkanı Teröristler 

-detaylar

( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son seçimlerde 26 milyon vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi meşru görmediğine göre demek ki bu zatın aklında başka bir demokrasi tarifi var"-"15 Temmuz gecesinde de tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi’ne sığınıyor"-"Daha yakın tarihe gelecek olursak teröristlere arkadaşlar demek, FETÖ gibi bir ihanet şebekesinin taşeronluğuna sormakta bunların demokrasi işidir. Seçilmiş cumhurbaşkanını meşru görmeyen kafa siz muhtarları meşru sayar. Bunlar muhtarlarımıza da saldırdılar. Kılıçdaroğlu'na göre hiçbiriniz meşru değilsiniz"-"Dünyada demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı az sayıda ülkelerden biriyiz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bir çoğunda muhtarlık kurumu yoktur. Bu bizim demokrasi anlayışımızın en güzel yanıdır"-"En son 1937’de İstiklal Marşı’nın değiştirilmesi için Falih Rıfkı Atay’ın başlattığı ve İnönü’nün de desteklediği bir kampanya başlatılmıştır. CHP'nin bu projesi de akim kalmıştır. Biz ise Akif merhum gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyoruz"-"Sadece 2019 bütçesine baktığımızda eğitime ayırdığımız rakam 161 katrilyon. Sağlığa ayırdığımız ne? 157 katrilyon, altyapılara 65 katrilyon, reel sektör desteklemeleri için 35 katrilyon tahsis ettik"-"AK Partili belediye başkanları sizin emrinizdedir. Eğer bunu yapmıyorlarsa, bu toplantıda buradaki bir defa şu sizlere dağıtılan formalara şikayetlerinizi yazmalısınız"-"Kaymakamlar sizin emrinizdedir. Ben bunu belediye başkanlarımıza onlara bu talimatı verdiğim gibi aynen kaymakamlarına da bu talimatı verdim ve valiler de buna dahil" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu.

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