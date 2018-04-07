Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi” - DENİZLİ
- AK Parti Denizli 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıDENİZLİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur."