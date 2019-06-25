Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizlerle bu kutlu yolculuğu menzile ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek yok' - TBMM Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle bu kutlu yolculuğu menzile ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek yok" - TBMM Grup toplantısına katılanlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonu selamlaması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
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