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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyam ikizleri Ayşe ve Sema ile sohbet etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın siyam ikizleri ile sohbet etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sema ve Ayşe Tanrıkulu'ya Kur'an - ı Kerim hediye etmesi - Emine Erdoğan'ın siyam ikizlerine sarılmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti.

Siyam İkizleri 

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