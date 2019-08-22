Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyam ikizleri Ayşe ve Sema ile sohbet etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın siyam ikizleri ile sohbet etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sema ve Ayşe Tanrıkulu'ya Kur'an - ı Kerim hediye etmesi - Emine Erdoğan'ın siyam ikizlerine sarılmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti.
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