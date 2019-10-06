Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sistem tartışmaları) Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sistem tartışmaları) Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş" - ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondaki katılımcılardan görüntülerANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (3)Erdoğan: "(Sistem tartışmaları) Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş."
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