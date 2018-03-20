Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak' Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak ' - ' Doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısını 400'ün üzerine çıkarmış bulunuyoruz ' - ' 2018 yılında da 1.8 milyar liralık yatırım ile 2.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 94 ilçeye daha doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyoruz ' - ' Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak ' ANKARA