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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S - 400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz" - TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Allah 

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