Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler' Haberi

Erdoğan'ın açıklamaları

İnsansız Hava Aracı Büyüme Rakamları Merkez Bankası Milyar Dolar Teröristler 

-detaylar

( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler"- Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçükçekmece mitinginde vatandaşlarla buluştu- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu"- "İnsansız hava aracını biz üretiyoruz, silahlı insansın hava aracını biz üretiyoruz, şimdi daha büyüğünü de biz üreteceğiz"- "Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Biz bunlara ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Bunun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece mitinginde vatandaşlarla buluştu. Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, dün açıklanan büyüme rakamlarını hatırlatarak, “2018 büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Özellikle 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki tarih bu günleri yazdığından gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacaklar. Döviz, faiz, enflasyon şer üçgeninde bir saldırıya daha maruz kaldı. Bunu da boşa çıkardık. Yılın 4. çeyreğinde bu sebeple ne yazık ki eksi büyüme oldu ama ortalama 2,6. Aynı dönemde bir ara 80 milyar dolar sınırına gerileyen merkez bankası rezervimizi de yeniden 100 milyar dolar üzerine çıkardık. Uluslararası doğruda yatırımlar 13.2 milyar doları ulaştı. Cari açığımız 21,6 milyar dolara indi. Bundan sonra büyüme rakamlarının öngörülenin üzerine çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. "CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu" Konuşmasında CHP’yi de eleştiren Erdoğan, “Ne diyor ‘bunlar şimdi IMF’e gider’. IMF’e siz gittiniz siz. Biz geldiğimizde IMF’i kucağımızda bulduk. Ödedik ödedik, IMF borcunu sıfırladık. IMF defterini kapadık. CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’ye ne siyasette, ne ekonomide ne de savunmada diz çöktüremiyorlar” şeklinde konuştu.
"İnsansız hava aracını biz üretiyoruz, silahlı insansın hava aracını biz üretiyoruz, şimdi daha büyüğünü de biz üreteceğiz" Milli savunmada yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 65’e çıktığını anlatan Erdoğan, “İnsansız Hava Aracı almak için ben Amerika başkanlarından ricada bulunuyordum. ‘Kongre müsaade etmiyor’ diyorlardı. Ne oldu şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz. Silahlı insansın hava aracını biz üretiyor muyuz. Şimdi daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah yakın. İşte bu terör örgütleri ile Cudi’de, Gabar’da, Kandil’de mücadeleyi böyle verdik. Dün ve önceki gün inlerine girdik. Bunları sonuna kadar kovalıyoruz” diye konuştu.
"Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler" Cumhuriyet Halk Partisi’ni teröristlerle kol kola olmakla suçlayan Erdoğan, barkovizyon aracılığıyla mitinge katılanlara HDP milletvekillerinin açıklamalarını içeren bir video da izletti. HDP’nin Kürtler üzerinden istismar politikası yaptığını belirten Erdoğan, “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı. Bu adam Kürdistan’ı çok seviyorsa Irak’ın Kuzeyi’nde var buyursun oraya gitsin. Bizim Güneydoğu Anadolu’muz var, Doğu Anadolu’muz var, Akdeniz’imiz var Karadeniz’imiz var 780 bin kilometrekare Türkiye var. Biz bunlara ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Bunun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı