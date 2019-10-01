Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımız içinde ve dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerinin herbirini rabbim muhafaza buyursun' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız içinde ve dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerinin herbirini rabbim muhafaza buyursun" - TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclise gelişi - İstiklal Marşı'nın okunması - Erdoğan'ın kürsüde konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım