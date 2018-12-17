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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğiz' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğiz' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması

Terörle Mücadele Açılış Töreni Lyon Teröristler 

-Detay

( KONYA - 3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğiz"- "Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar bölge topraklarını karış karış tarayacağız"- "Trump ile görüştüklerini belirterek. Kendisi de olumlu cevap verdi" KONYA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini belirterek, “Kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki tüm teröristler gidene kadar Suriye’deki tüm toprakları karış karış tarayacağız. Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün Konya’dan bir daha söylüyorum” şeklinde konuşarak, “Üç ayrı operasyonla bunu zaten icra ettik. Bazı ülkelerde bunu bozduk. Bölgedeki teröristleri himaye edenlere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Şimdi yine takip ediyoruz. Trump ile de bunları görüştük. Kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki tüm teröristler gidene kadar Suriye’deki tüm toprakları karış karış tarayacağız. Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir” dedi.
“Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar” Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle de Amerikan askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlık ve planlarını tamamlamış durumda. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Medyada görüyoruz. Terör örgütü mensupları bize karşı tedbir alıyorlarmış, silah mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok. Bizim askerlerimiz ve kendi topraklarını savunan özgür Suriye ordusunun cengaverleri geldiklerinde o kazdıkları çukura gömülmekten kurtulamayacaklardır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu hainlerin tepesine binmemiz an meselesidir. Kardeşlerim, ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşmasının birinci şartı birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkmamızdır. Millet olarak bizim yüreklerimiz toplu vurdukça karşımızda kim olduğunun hiç önemi yoktur” diye konuştu.
99 hizmetin açılışı yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmanın ardından, toplu açılış törenine geçildi. Konya’daki toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon lira olan 99 hizmetin açılışı gerçekleştirildi.
Halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara atkı dağıttı.
Toplu açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(YC-FM-
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