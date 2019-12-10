Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Libya’da attığımız adım sonrası karşımızda birileri birleşmiş. Aslında Kaddafi döneminde başlayan bir süreçti bu onun ölümü ile sekteye uğramıştı sadece' Haberi

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( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Libya’da attığımız adım sonrası karşımızda birileri birleşmiş. Aslında Kaddafi döneminde başlayan bir süreçti bu onun ölümü ile sekteye uğramıştı sadece"-"Kazan - kazan esasına dayalı olarak biz Akdeniz’deki tüm kıyıdaş ülkelerle birlikte her türlü adımı atabiliriz. Ancak 'hepsi benim olsun'...Hayır bu mantıkla olmaz. Bu noktada da biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli gönderiyoruz"-"Talep olursa Libya’ya hele hele böyle bir güvenlik anlaşmasını da imzaladıktan asker gönderebiliriz. Zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir"-"Barış Pınarı Harekatı'ndan sürekli AB üyesi ülkeler ne yazık ki bizi telefonla arayıp 'Sizin Suriye’de ne işiniz var?' Hatta bu dörtlü zirve de aynı şeyi söylediler. Onlara söyledim ki sizin orada ne işiniz var? Sınırınız var mı yok… Tabi ki biz orada olacağız bundan daha doğal bir şey yok"-"'Siz ne zaman çıkacaksınız?' Siz ne zaman çıkarsanız biz de bu teröristleri oradan ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız. Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Bizim ülkemizde 4 milyon mülteci var bunların 3 milyon 500 bini Araptır. 300 bini Kürttür. Toplamda 4 milyonu ülkemizde misafir ediyoruz"-"Türkiye’nin dışındaki 2 ülkeyi AB’ye dahil ettiler ama Türkiye’yi dahil etmediler. Açık ve net söyleyeceğim diyorlar ki sizin nüfusunuz çok fazla. Aslında gerçek sebep bu değil gerçek sebep biz Müslümanız. Sıkıntı aslında buradan kaynaklanıyor. Bunu bizim yüzümüze söyleyemiyorlar. Biz kendimiz çekilmeyeceğiz. Siz göndereceksiniz"-"Bundan 15-20 yıl önce AB’ye muhtaç bir Türkiye vardı ancak şimdi öyle bir Türkiye yok. Altyapısı ile üst yapısı ile artık değişen bir Türkiye var. Berlin Havalimanı’nı 17 yıldır Almanya yapamıyor. Ama biz İstanbul Havalimanı’nı 7 yılın içinde bitirdik. Bunu hazmedebildiler mi? Hazmedemezler" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘Her İnsan Bir Dünya’ temalı programda konuştu.





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