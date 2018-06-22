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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Irak'tayız. Kandil'deyiz. Gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz vururuz'
Erdoğan'ın açıklamaları
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( İSTANBUL -1-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Irak'tayız. Kandil'deyiz. Gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz vururuz" İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir'de yaptığı konuşmada,"Şimdi Irak'tayız. Kandil'deyiz. Gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz vururuz" dedi.