Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık' - ANTALYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık" - ANTALYA - AK Parti'nin Antalya mitingi - Miting alanından detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Seyhan Bulvarı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam uzunluğu 155 kilometre olan Antalya - Alanya otoyolunun ön proje çalışmaları bitti, artık diğer aşamalara geçiyoruz."