Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara' - ORDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara" - ORDU - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde konuştu. (7)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muharrem İnce'nin, başörtüsü bile değil, bere takan bir TRT kameramanı bir hanımefendi için Mecliste soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara."