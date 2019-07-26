Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şerde fren, hayırda destek. Yöntemimiz bu olacaktır'- ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şerde fren, hayırda destek. Yöntemimiz bu olacaktır" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Bakın şu anda hemen inkara başladılar. Verdikleri birçok söz, şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri tüm görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda destek. Yöntemimiz bu olacaktır."
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