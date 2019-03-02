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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım hocalığı hayırlı olsun' - TRABZON

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım hocalığı hayırlı olsun' - TRABZON

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım hocalığı hayırlı olsun" - TRABZON - AK Parti'nin Trabzon mitingi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon ’da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(7)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım hocalığı hayırlı olsun."

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