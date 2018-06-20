Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı' - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı" - ŞANLIURFA - AK Parti'nin Şanlıurfa Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Çıkmış diyor ki Bay Kemal, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm.' Sen kimsin, neyi çözdün? Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı."Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Korkaklar zafer anıtı dikemez. Şimdi diyorum ki 24 Haziran'da bu kardeşinize bu desteği verin, biz destan yazmaya devam edelim."