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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler anıtına çiçek bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler anıtına çiçek bıraktı

Erdoğan’ın şehit yakınları ile görüşmesi

Gaziler Şehit Şehit Yakınları Şehit Aileleri Irak 

-Erdoğan ve şehit yakınlarının anıta yürümesi
-Erdoğan’ın anıta çiçek bırakması

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na şehit aileleri ve gazilerle birlikte çiçek koydu. 15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çiçek bıraktı. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mehter marşları eşliğinde şehit yakınları ve gazilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yürüdü. Erdoğan, 15 temmuz şehitleri için anıta çiçek bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte Millet Camii’nde okunan Hatm-i Şerif merasimine katıldı.
Erdoğan, şehitler için okunan dualara eşlik etti.
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