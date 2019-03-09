Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum' - ELAZIĞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum" - ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. - 1 -
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