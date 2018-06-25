Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" - ANKARA - AK Parti Genel Merkezi - Kutlamalardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılması - Havai fişek gösteri ve kutlamalardan detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti. (5)