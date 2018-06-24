Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından tebrikleri kabul etti

-Köşk dışındaki vatandaşların sevgi gösterisi

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( İSTANBUL )- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla tebrikleri kabul etti. Açılan sandıklar neticesinde seçimin galibinin netleşmesinin ardından, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği görüldü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nda tebrikleri kabul Eden Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. "En büyük başkan bizim başkan" sloganı atan vatandaşlar seçim sonucunu kutladı. (HB-

