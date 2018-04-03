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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Putin'e Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Putin'e Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'e Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılında misafir ettiğimiz Rus vatandaşlarının sayısı 4,7 milyona ulaştı. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İranlı mevkidaşımızın (Ruhani) da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında, bu sürecin, Astana görüşmelerinin seyri hakkında, görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal Forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara 'daki Rus Kültür Merkeziyle birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'e Afrin Operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Harekatın, ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz."

Alışveriş Üçlü Zirve Basın Toplantısı Toplantı Allah 

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