Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şayet Trabzon, 2019'da Karadeniz gibi coşmazsa bizim kimseye diyecek sözümüz kalmaz'- TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet Trabzon , 2019'da Karadeniz gibi coşmazsa bizim kimseye diyecek sözümüz kalmaz" - TRABZON - AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresinin düzenlendiği salondan detaylar - Partililerden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresine katıldı. (2)