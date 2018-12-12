Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma sanayii) Proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayii) Proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz."