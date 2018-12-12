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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma sanayii) Proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma sanayii) Proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayii) Proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz."

Dolar Milyar Dolar 

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