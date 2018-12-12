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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma sanayii) Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Savunma sanayii) Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayii) Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayi) Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayi) Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz."

Savunma Sanayi Egzersiz Allah 

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