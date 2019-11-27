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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul etti

Görüşmeden görüntüler

( İSTANBUL )- Kabulde iki ayrı muhtıra imzalandığı öğrenildi İSTANBUL

Uluslararası 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı kabul etti. Kabulde Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Akşam saat 17.00’da başlayan basına kapalı görüşme saat 20.30’da sona ermişti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya gelmiştir. Görüşmede, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ imzalanmıştır. Görüşmede ayrıca iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ imzalanmıştır. Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir” denildi.
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