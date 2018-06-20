Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır' - ŞANLIURFA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şanlıurfa 'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır" - ŞANLIURFA - AK Parti Şanlıurfa Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şanlıurfa 'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El - Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz."