Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şanlıurfa'nın geçmişi binlerce kültür, sanat, edebiyat insanıyla süslüdür' - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şanlıurfa 'nın geçmişi binlerce kültür, sanat, edebiyat insanıyla süslüdür" - ŞANLIURFA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)
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