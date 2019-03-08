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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şanlıurfa'nın geçmişi binlerce kültür, sanat, edebiyat insanıyla süslüdür' - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şanlıurfa'nın geçmişi binlerce kültür, sanat, edebiyat insanıyla süslüdür' - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şanlıurfa 'nın geçmişi binlerce kültür, sanat, edebiyat insanıyla süslüdür" - ŞANLIURFA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)

Edebiyat 

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