Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sandık asla ihmale gelmez, sandığa muhakkak gitmeliyiz' - ELAZIĞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık asla ihmale gelmez, sandığa muhakkak gitmeliyiz" - ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hediye dağıtması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlamasıELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. - 9 -
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım