Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışındaki vatandaşlara hitap etti - TRABZON
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüs ile gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsün üzerinden vatandaşları selamlaması - Meydandan detaylar - AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etmesiTRABZON - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etti. (1)