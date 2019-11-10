Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımı söz konusu değil' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımı söz konusu değil" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde anma törenine katılanlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Törenin sona ermesiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (8)Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımı söz konusu değil"Erdoğan: "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil"
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