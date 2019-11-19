Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sakarya'daki tank palet fabrikası) Fabrikanın mülkiyeti devlette, sadece işletme hakkı BMC'ye devredildi' - TBMM Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sakarya'daki tank palet fabrikası) Fabrikanın mülkiyeti devlette, sadece işletme hakkı BMC'ye devredildi" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. (6)
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