Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir"
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