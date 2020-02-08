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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik'

Erdoğan'ın açıklamaları

Açılış Töreni Lyon 

-detay

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik"- "Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık"-"Burhan Felek tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz"-"Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

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