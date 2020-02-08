-detay



( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik"- "Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık"-"Burhan Felek tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz"-"Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.





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