( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik"- "Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık"-"Burhan Felek tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz"-"Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler" İSTANBUL
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım