Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'S400 füzeleriyle alakalı konu tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400 füzeleriyle alakalı konu tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır" - ANKARA - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonunun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir."