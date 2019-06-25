Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz”

( ANKARA -1)-"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız"-"Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir" ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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