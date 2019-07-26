Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(S-400) Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz'- ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S - 400) Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pençe Harekatı) Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S - 400) Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız."
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