Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S - 400'lerin NATO'ya ve F - 35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur" - ANKARA - 11. Büyükelçiler Konferansı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S - 400'lerin NATO'ya ve F - 35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz."
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