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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400 füzeleri ile alakalı konu tamamıyla Türkiye’nin kendi kararıdır, bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu’nun bu talebimize olumlu yaklaşımı aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir. Biz de S-4

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400 füzeleri ile alakalı konu tamamıyla Türkiye’nin kendi kararıdır, bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu’nun bu talebimize olumlu yaklaşımı aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir. Biz de S-4

Putin'in açıklamaları

Dera Basın Toplantısı Toplantı Erimli Irak 

-Erdoğan'ın açıklamaları
-detaylar

( ANKARA -2-HD)00 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapattık, bitti o iş” - “Suriye’nin geleceğinin DEAŞ ve YPG-PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz” - “S-400’ler konusunda mutabakatımız var. Ortak şirketler kendi aralarında üretim üzerinde gerek fiyatlarda mutabakatı sağlamış vaziyetteler. Erkene çekme noktasında bir sıkıntı yok” - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin: - “Türkiye ile olan ilişkilerimizde bu tür projokatif unsurlar hiçbir şekilde yoktur. Bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz son derece yapıcı ve verimli. Türkiye bizim farklı açıdan güvenli ve olumlu bir ortağımız”- “Oradaki hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak, terör yuvalarını ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz” ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Beştepe'de 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

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