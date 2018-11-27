Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyarız' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyarız" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan: "Karadeniz'in barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalogla çözme çağrımızı tekrarlıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye'de çıkar ve rant peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve en ağır darbeyi vurduk."Erdoğan: "Dünyanın ciddi tehditlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde,Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyarız"