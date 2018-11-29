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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna gerginliği) Bu konuyu her iki tarafla görüştük' - İSTANBUL Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna gerginliği) Bu konuyu her iki tarafla görüştük' - İSTANBUL Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerginliği) Bu konuyu her iki tarafla görüştük" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıErdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerginliği) Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük."Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerilimi) Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız."

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