Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya ile) Ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kürsüye çıkması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın toplantısı düzenledi. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor. Hedeflerimiz çok daha yüksek. İki ülke arasında bizim hedefimiz aslında 100 milyar dolara ulaşmak. Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve bu vesileyle de 100 milyar dolar hedefine yaklaşmamızı temenni ediyorum ki sağlamış olacaktır."