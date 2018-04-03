Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir" - ANKARA - Muhabir detayları - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması - Erdoğan ve Putin'in tokalaşma detaylarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük."