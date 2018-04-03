Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir" - ANKARA - Muhabir detayları - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması - Erdoğan ve Putin'in tokalaşma detaylarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
(6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük."

Dera Basın Toplantısı Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı